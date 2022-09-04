Akbank hesabı olanlar dikkat! Bankadan işlem yapmanız gerekiyor: 4 gün kaldı!

Akbank banka hesabı olan kişiler için genel müdürlük ve sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru paylaşıldı. Akbank hesabınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyada 4 gün içinde genel merkez onaylı gelir belgesiz kredi kullandırılmaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankaların üzerinden yapılacak olan kredi kampanyalarına katılabilecek onaylanan kredilere yine aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden kredi başvurularını yapacak olan kişilerin, özellikli olarak banka hesabı olmaları istenmektedir. Banka hesabınız üzerinden hemen Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak, 50000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kendi kayıtlı olmuş oldukları cep telefonlarının mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına gönderimler ise başvuru yapmış sayılacaklardır. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında Akbank Genel Müdürlüğü, sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri göndermektedir. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara kredi imkanından faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına da ödemeler yatırılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilir veya Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank, başlatmış olduğu bu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında, düşük faiz olarak bireysel tüketici kredisi imkanı sağlayacak ve 4 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişilere hemen onay vererek, düşük faizli krediler kullandıracaktır.