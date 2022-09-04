TC Kimlik Numarasına 5100 TL Ödeme Yattı! Bugün Kontrol ve Sorgulama Yapabilirsiniz

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan 5100 TL ödemeler Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlere verilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak TC kimlik numarası üzerinden 5100 TL kadar ödeme vereceğini açıkladı. başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 5100 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi puanı uygun olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, düşük faizli kredi alabilir.

SMS İLE BAŞVUR!

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, Bireysel yazıp boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakın ve aylık gelirinizi net olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden yapılan mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem sonucu SMS ile sizlere gönderilecek ve onaylanan krediye en yakın banka şubesine giderek kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapılan kredi başvurularında sonucu uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi hizmeti verilir ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

MOBİL KREDİ

36 ay vadeli düşük limitlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ayrıca mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi kullanabilecek ve onaylanan kredileri yine aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak, Yapı Kredi Bankası üzerinden alabileceksiniz.