Akbank hesabı olan kişiler dikkat! 75000 TL ödeme verilecek!

Akbank hesabınızın olması durumunda sizleri verilecek olan 75.000 TL ihtiyaç kredisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için özel bankaların hazırlamış olduğu yüksek limitli kredilerde Akbank en çok tercih edilen bankaların başında geliyor. Akbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini resmi olarak açıkladı.

Akbank kendi müşterileri için yapmış olduğu Bu kampanyada 75 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişileri ise 24 ay vadeli olarak gelir belgisiz Kredi vereceğini duyurdu. Akbank 75 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 24 ay vadeli Kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel olması ve bireysel müşteri olmaları durumunda da kredilerini alabilmeleri için banka kredi puanı uygun olması isteniyor.

Akbank müşterisi olan vatandaşların kullanabilecekleri bu kredilerden yararlanabilmeleri için öncelikli olarak bir başvuru yapmaları lazım ve başvuru sonucunu göre kredi kullanmaları gerekiyor. Akbank kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerden yararlanmak için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli krediye banka şubelerine gitmeden de ulaşabiliyor.

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler sms ile işlem yapmak istiyorsa Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numarasını yazarak bu mesaja 44-25 numarasına mesaj olarak göndermesi yeterli olacaktır. Akbank üzerinden sms ile başvuru yaptıktan sonra kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacakları da görebilecekler ve onaylanan kredileri banka hesapları üzerinden de kullanabileceklerdir.