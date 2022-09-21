Akbank, Garanti Bankası ve 2 Kamu Bankası Toplantı Yaptı: Bu Bankalardan Nakit İsteyenlere Şartsız 48.000 TL Ödenecek

Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılan yeni nakit kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 48000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağı açıklandı.

48000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredi kullanabileceği söylendi.

Sadece bireysel müşterilerine ihtiyaç kredisi adı altında başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi başvurularını yapabileceğini söyleyebilir ve emekli olan kişilerin de maaşların taşıyarak, kredi kullanabileceği hakkında bilgileri sizleri yayınlayabiliriz.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak sizlerde bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir ve onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası ve Halkbank

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kredi kampanyaları da katılabilmeleri için mobil uygulamalar üzerinden bir şifre oluşturması gerekiyor.

Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden ve banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin, Akbank, hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında şartları uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.

Ziraat Bankası, ve HalkBank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden, yapacakları bu kredi başvurularında, şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabiliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifreleriyle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak, şubelere gitmeden ihtiyaç kredisini almak isteyen kişiler internet bankacılığı veya internet şubesi kullanması istenmektedir.