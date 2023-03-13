Akbank Ev Hanımlarına Ödemeler Verecek, 3 Ay Ödeme Olmayacak, Ev Hanımları Mutlu Olacak!

Akbank ev hanımlarına nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden ev hanımları için yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara Akbank ev hanımı olması durumunda ve kredi puanı uygun olması durumunda 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini ve kredilerde de ilk taksit ödemesinde 3 ay ödeme almayacağını açıkladı.

Akbank her türlü vatandaşa Kredi imkanı sağlarken bireysel müşterilerin nakit kredi kullanabilmeleri için yapmış oldukları kampanyalardan faydalanabilmeleri için kendi banka müşterisi olması durumunda işlemlerini gerçekleştirecekleri bir kampanya daha başlattı.

Akbank 50.000 TL ev hanımlarına kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşların öncelikli olarak bu bankalar üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmeden önce bankada üzerinde kredi puanının uygun olup olmadığını kendi Bankası üzerinden de sorgulaması mümkün olmaktadır.

Akbank hesabınızın olması durumunda Akbank sürekli uygulamasına giriş yapabilir ve buradan başvurunuzu gerçekleştirmeden hemen önce nakit kredi alıp alamayacağınızı öğrenebileceğiniz banka kredi notunu hemen öğrenebilirsiniz. Akbank sizlere vermiş olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılan başvurularda banka hesaplarınızı ödemeler yatırılarak 36 ay vadeli kredi işlemleri gerçekleştirmektedir.

Akbank ev hanımı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilere cep telefonları üzerinden indirmiş oldukları Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak kredi ödemesi vermektedir.

Akbank mobil uygulaması olan direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 50.000 TL'ye kadar değerlendirme yapılacak ve gelir belgesiz olarak ne kadar kredi onayı aldığınızı mobil uygulama üzerinden görebileceksiniz. Akbank yapılan kampanya sonrasında başvurularını gerçekleştiren vatandaşların hesaplarına hemen Akbank direkt uygulaması üzerinden ödemeleri gerçekleştirmektedir.