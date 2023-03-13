2023 JSGA ve Jamyo kadın alımı var mı? Jandarma lise mezunu subay astsubay alımı başvuru şartları açıklandı

Bu makalede, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından lise mezunu subay ve astsubay alımı hakkında yapılan son dakika açıklamaları incelenecektir. Ayrıca, başvuru yapacak adayların karşılaması gereken şartlar, kadın alımının olup olmadığı ve alım süreci hakkında önemli bilgiler sunulacaktır.

Jandarma subay ve astsubay alımları Türkiye'nin her yıl düzenlediği askeri sınavlarda yapılır. Bu alımlar için başvuru şartları oldukça belirgindir ve her adayın bu şartları yerine getirmesi gerekir. Bu yazıda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JAMYO ve JSGA) subay ve astsubay alımı için gerekli olan şartları ele alacağız.

Bu şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak. Yönetmeliğin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden

“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

Başvuru yapılan yıl YKS’ye [Güvenlik Bilimleri Fakültesi için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), JAMYO için ise Temel Yeterlilik Testine (TYT)] katılmış ve belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak

(Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna alınacak şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirli oranda kontenjan ayrılacak olup, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için, belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olması gerekmektedir),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Başvurular Nereden Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmesi gerekmektedir. Subay alımı için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)'ye, astsubay alımı için ise TYT'ye girmeniz gerekmektedir. TYT ve AYT'ye girdikten sonra, subay ve astsubay alımları için başvuru ekranı Temmuz ayında açılacaktır.

Kadın adaylar, başvuru yapabilecekleri tüm branşlar için başvuru şartlarını ve ilgili tarihleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden takip edebilirler. Kadın adaylar da erkek adaylar gibi başvuru şartlarını sağladığı takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay veya astsubay olarak görev yapabilirler.

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