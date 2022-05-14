Akbank emekliye ve çalışanlara bu ay içinde 60.000 TL ödeme veriyor! Nakit isteyenler için harika fırsat

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan emekli ve çalışan kişiler, 60.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, TC kimlik numaramız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına 1.90 faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceksiniz. Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. AkBank, yapmış olduğu kampanyada banka kredi puanına önem göstermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en düşük 1200 ve üzerinde kredi puan olması durumunda banka üzerinden kredi onay alabilmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

60.000 TL'ye kadar kredi alacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabiliyor. Kredi kullanacak olan kişiler banka kredi puanı uygun olması durumunda bu limitlerdeki kredileri, şubelere gitmeden almak istiyorsa, Akbank Direkt uygulamasını kullanması gerekli. Akbank hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan 60000 TL'ye kadar masrafsız ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak veya mobil uygulama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, alacağınız internet bankacılığı kredisinde banka sizlere 90 gün ertelemeli olarak işlem yapıyor.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girdikten sonra Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaralarını 44 25 numarasına gönderirlerse banka bu şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Sms ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir, onaylanan tutarı, hemen anında hesabınıza yatırırsınız.