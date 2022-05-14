QNB Finansbank üzerinden nakit isteyenler için duyuru! 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL 40.000 TL Ödemeler Yapılıyor

10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL 40.000 TL ödeme alacak olan kişiler, QNB finansbank sizlere nakit kredi imkanı sağlayacak. Başvuru yapmak istiyorsanız, QNB finansbank sizlere SMS ile hemen sonuç veriyor. 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL 40.000 TL kredi için 36 ay vadeye kadar ödeme alınmaktadır. Bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler, onay alırsa gelir belgesiz olarak hemen işlemlerini yapabilirsiniz.

QNB Finansbank kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL 40.000 TL kredi için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu belirtilen şartlar uygun olması durumunda QNB Finansbank sizlere hemen işlem yaparak kredi kullandırmaktadır. QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu ve internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda oturduğunuz yerden başvuru yapma imkanı sağlamaktadır.

QNB Finansbank üzerinden başvuru

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin başvurularını SMS ile yapması çok kolay. SMS ile kredi başvurusu için TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde banka sizlere hızlı sonuç verir ve kredinizi hemen ne kadar onay aldığını gösterir. Başvuru yapacak olan kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapılacak başvurularda, işlemlerini gerçekleştirmek için daha önceden kredi ve kart kullanmış olması istenmektedir.

TC kimlik numaranız üzerinden 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL 40.000 TL kredi başvurusu için banka şubelerine giderek işlem yapmak isteyenler, QNB Finansbank şubelerine gittiğinizde sizlere gişeden ve bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kimlikle yardımcı olacaklardır. Kimlikle kredi başvurusu yaptığınızda kredi onayı şube yetkisinde kalırsa hemen hesabınıza yatacaktır!