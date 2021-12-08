Akbank Emekliye 2500 TL Ödeme Yapacak, Acil Nakit İsteyenlerde 10.000 TL Faizsiz Nakit Alacak

Akbank emekliye 2.500 TL ödeme ve 10.000 TL'ye kadar acil nakit destek kampanyası başlattı. Akbank yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte emekli olan vatandaşlara 2500 TL ödeme vereceğini ve emekli maaşını kendi bankası'nda alan kişilere ihtiyaç kredisi haricinde 10.000 TL'ye kadar acil nakit desteği imkanından faydalanacağı hakkında bilgiler verdi. Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız sizler de emekli promosyonu olarak bu bankadan 3 yıl maaş taşıma taahhüt verdikten sonra 2500 TL ödeme alabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Akbank üzerine taşıyan kişiler ayrıca 10.000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabilir ve ihtiyacı olan kadar kredi bu bankadan istediği zaman kullanabilir. Akbank 2500 TL promosyon için herhangi bir şart aramazken 10.000 TL nakit avans kullanacak olan kişilerin banka puanına bakarak onay vermektedir. Akbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ihtiyaç sahibi olan tüm emeklilere kendi bankalarına maaş taşımaları durumunda her dakika Acil nakit ihtiyacını karşılayacağı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Akbank maaşını kendi Bankasından alan kişilerin maaş günü gelmeden 2 gün önce maaşını çekme garantisi veriyor. İki gün önce çekeceğiniz maaştan ise herhangi bir faiz istemiyor.

Akbank emekli olan vatandaşlara ayrıca yüksek limitli hem borç kapatma kredisi hem de ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyalara katılmak istiyorsanız belirtilen şartlara uygun müşteri olmanız durumunda hemen onay alabilir ve hesabınıza istediğiniz kemiklerde Kredi kullanabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.

Akbank 2500 TL emekli promosyonu almak istiyorsanız bankanın mobil uygulamasına girerek Akbank direkt uygulaması üzerinden hemen 2500 TL için başvuruda bulunabilirsiniz. Akbank 2500 TL emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda istedikleri zaman bu parayı alabilecek. Akbank üzerinden 10 bin TL nakit avans başvurusu yapmak istiyorsanız bu başvuruyu da banka şubelerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Kampanya detayları hakkında bilgileri akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.