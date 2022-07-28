Ziraat Bankası Kredi Kartı Borçlarını Siliyor, Bankadan Resmi Açıklama Yapıldı

Temmuz ayı ve ağustos ayı içerisinde başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası borç kapatma kredisinde yeni bir dönem başladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle bankalarda kredi kartı borcu olan ve dağınık, borçları yüzünden ödemelerde zorlanan kişilere banka borç kapatması kredisi olarak 50000 TL'ye kadar ödeme vereceğini duyurdu.

Sadece kredi kartı borçlarınız için alabileceğiniz borç kapatma kredilerinde bankalar sizleri düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle borç kapatmak isteyen kişilerin bireysel müşteri olmaları ile birlikte banka kredi şartlarına uygun olması durumunda kredi alabileceği söylenmektedir.

Ziraat Bankası kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusu

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusunu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde onay alacağını söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi almak isteyen kişi sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsa, son işyerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir.

Emekli olan kişiler kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını banka üzerinden alması isteniyor.

Ziraat Bankası üzerinden alınacak olan borç kapatma kredilerinde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemler yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda istedikleri zaman kredi onay alabileceğini haberi geldi. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde kredi sonucu vermektedir. Borç kapatma kredisi alacak olan kişiler sadece güncel olan kredi kartı borçlarını kapatmak için bu bankadan 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilir, kullanmış oldukları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da kredi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.