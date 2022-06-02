İş Bankası Duyurdu! Ticari Bankacılıkta İş’te Görüntülü Dönem Başlıyor

Ticari Bankacılıkta İş’te Görüntülü Dönem Başlıyor! Türkiye'nin en köklü özel bankaları arasında yer alan Türkiye İş Bankası, gerçek kişi tacir, çiftçi ve esnaflara işinin başından ayrılmadan görüntülü bir şekilde gerçekleştirecekleri görüşmeyele müşteri olma hizmeti sunduğunu açıkladı. İş Bankası'ndan gerçekleştirilen bu açıklamada yer verilen ifadeler şu şekilde;

“İşCep’te bulunan’ müşteri olmak istiyorum’ kategorisinden yararlanıp müşteri olanlar 1 sene boyunca iş cep ile internet şubeden gerçekleştirecekleri havale ile EFT işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapmanın yanı sıra aynı zamanda İş Bankası ticari kartı alarak gerçekleştirecekleri ilk 200 TL tutarında harcamaya 200 TL maxipuan kazanıyor ve pazarlama uygulamasında indirim kuponuna derhal sahip olabilir.

Ürün ile hizmetleri; gerçek kişi tacir, esnaf ile çiftçi müşterileri açısından daha yalın ve kolay bir hale dönüştürme geliştirmelerine devam eden banka, müşterilerinin İşCep uygulaması üzerinden ürün ve hizmetlere kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilecekleri bir deneyim sunuyor”

Pos Adrese Gönderiliyor

İş Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada poz sürecini baştan sona kadar dijital bir hale dönüştüren İş Bankası'nın müşterilerin İşCep ile Maximum İşyerim uygulamaları üzerinden pos isteklerini Birkaç saniye içerisinde işleme ağırlığı ve pos cihazlarını İş adresine yolladığı açıklandı.

Diğer taraftan 30 Haziran 2022 tarihine kadar gerçekleştirilen anında pos müracaat işlemlerinde ilk 6 ay geçerli olmak kaydıyla poz kullanım ücreti ödenmeksizin poz sahibi olunabileceği açıklandı.