Akbank emekli olanlara uygun faizlerle 10 bin 50 bin ve 75 bin TL ödeme yapacak! Bankadan açıklama geldi...

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, emekli maaşını Akbank üzerinden almanız durumunda, istediğiniz limitlerde kredi ödemeleri gerçekleştirerek, uygun faizlerle işlem yapabilirsiniz. Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, yapmış oldukları kampanyaya katılarak, başvuru sonrasında istedikleri limitlerdeki kredileri, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kendi banka hesabına yatırabilmektedir. Akbank, emekli olan vatandaşlar için 2022 yılında yüksek limitli krediler ve yüksek limitli promosyon ödemeleri yapan bankaların başında gelmekteydi. 2023 yılı itibariyle başvurularını, Akbank üzerinden gerçekleştirecek olan ve emekli maaşını bankalar üzerinden alan kişilere daha yüksek limitlerde krediler ve düşük faizle ödemeler yapılmaktadır.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, emekli maaş hesabınız üzerinden işlem gerçekleştirebilirsiniz. Akbank, emekli maaş alan tüm vatandaşları kim başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 10 bin 50 bin ve 75000 TL kredi ödemesi vermektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bankanın internet bankacılığını kullanarak ve şubelere gitmeden onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırılabilmektedir.

Akbank internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularında, banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucu vermektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi yapabilir ve banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyacı olması durumunda en yakın banka şubesine giderek emekli maaşı, bu banka üzerinde olmaması durumunda bile kredi ödemelerinden faydalanabilmektedirler.