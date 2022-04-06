Aile Bakanı Açıkladı, Hesaplarınızı Kontrol Edin! Ödemeler Bugün Hesaplara Geçecek. İçinde bulunduğumuz nisan ayı içerisinde de devletin bütün yardımları hızlı bir şekilde vatandaşlara aktarılmaya devam edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, totalde 1 milyar 488 milyon liralık ödemenin bugün hesaplara geçeceğini açıkladı.

Nisan 2022 Yaşlılık Maaşı Ne Zaman Yatacak? Engelli Maaşı Nisan 2022 Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapmış olduğu son dakika açıklamasında engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayatta etkin ve tam bir şekilde katılım sağlamaları ile bağımsız biçimde yaşayabilmeleri açısından eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını söyledi. Bu açıdan bakıldığında nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ile engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına Bugünden itibaren yatıracaklarını söyledi.

Sosyal yardım programlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütürken diğer taraftan bakanlık tarafından pek çok alanda muhtaç ailelere yardım eli uzatılmayan devam ediliyor. Bu yardımlardan biri ise halk arasında genelde 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı ön plana çıkıyor. 65 yaşını tamamlamış ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara ödenen aylıkların da bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağı bildirildi. 65 yaş maaşı gelir koşulu olarak ise kişi ve eşinin kendisine ait aylık gelirlerinin 1416 TL tutarının üzerinde olmaması yani asgari ücretin 1/3’ü oranında fazla olmaması gerekiyor.