23-24-25-26 Temmuz'da TC Kimlik Numarası Üzerinden Hesaplara 13.000 TL Ödeme Yatacak

23 ve 26 Temmuz arasında TC kimlik numarası üzerinden 13000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için başvurular başladı. Özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyalarda, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ne kadar onay alacağınız hakkında bilgileri mesaj ile göreceksiniz. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve 13000 TL kredi başvurusunda bulunabilir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulaması, şifresi alarak bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7 24 kredi başvurusu yapacağını söyleyebiliriz.

DENİZBANK

Sms ile başvuru yapabileceğiniz bir diğer banka ise Denizbank olmaktadır. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, sadece bireysel olan vatandaşlar için TC kimlik numaraları üzerinden yapacakları sorgulamalarda banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişilere onay vermektedir. Size en yakın banka şubesine giderek veya bankadan internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, bu nakit kampanyalarına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve hesabınıza 13000 TL ödeme alabilirsiniz.