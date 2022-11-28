Akbank duyurdu! Faizsiz kredi imkanı verecek! Akbank Direkt uygulaması olanlar yaşadı!

Akbank faizsiz kredi ile ilgili duyuru paylaştı. Akbank harici diğer tüm bankaların yaptıkları yeni kampanyalar merakla araştırılırken, Akbank yeni bir kampanya duyurusu yaparak, faizsiz kredi ile ilgili duyuru yaptı. Akbank ihtiyaç kredisi, son zamanlarda en çok tercih edilen kredilerin başında gelmektedir. Akbank üzerinden sizlerde kredi almak için başvuru yapacaksanız, oturduğunuz yerden bu işlemleri yapabileceksiniz.

Bankalardan kredi alacak olan kişilerin tercih sebebi olan Akbank, yeni yaptığı kampanya ile birlikte, kredileri hemen hesaplarınıza atabileceğiniz bir kampanya açıkladı. Akbank faizsiz kredi ile ilgili yaptığı duyuruda, bu kredi ürününün, ihtiyaç kredisi olarak değil, kredili mevduat hesabı olarak sizlere kullandırılacağı açıklandı.

Akbank Direkt Faizsiz Nakit Kredi Avans

Akbank Direkt faizsiz nakit kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına atabileceklerdir. Kredi notu düşük olan kişilerde Akbank nakit avans alabileceklerdir. Bireysel müşterilerin Akbank hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden sıfır faizlerle 10 bin TL ödeme verileceği açıklandı. Akbank emekli maaş hesapları üzerinden verdiği bu nakit kampanyası ile birlikte, 10 bin TL ödemelerde 6 ay vadeye kadar geri ödemesini yapabileceğinizi açıkladı.

Kasım ve Aralık ayı içinde de başvurunuzu yaparak, Akbank direkt uygulamasından kullanacağınız 10 bin TL nakit avans sizlere 6 ay vadeye kadar faizsiz bölünecek bu şekilde kullandırılacaktır. Akbank direkt uygulaması üzerinden ve 444 25 25 numarasından (Müşteri Hizmetleri) başvuru yapabilirsiniz ve sonucunuzu hemen görebilirsiniz.

Akbank nakit avans başvurusu yaparak onay alan kişiler, maaşlarına ve kredi notuna göre 10 bin TL'ye kadar ödeme alabileceklerdir. Onay alıp almadığınızı hesabınızda artı para olarak görebilirsiniz.