Akbank duyurdu! Bankamatik kartınıza 40.000 TL ödeme yapacağını ve bu nakit kredi için 3 ay erteleme olacağını açıkladı

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte, bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, emekli maaşı alan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan tüm bireysel müşterilerine 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilecekleri bir kampanya başladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan bu kredilere hesaplarımıza yatırarak kullanabilirsiniz.

40000 TL'ye kadar kredi almak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak, yapabildikleri gibi internet bankacılığı ve internet sitelerini kullanarak ve müşteri hizmetleri numaralarını arayarak da kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank bankamatik kartına ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilmeleri için öncelikli olarak banka kredi puanında uygun olması, banka tarafından istenmektedir. Daha önceki çalışmış olduğunuz, bankalardaki kredi ve kredi kartı işlemlerinde özellikle düzenli ödemeler yapan ve banka kredi puanını yükselten, vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla birlikte gelir belgesi istenmeden kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu yapmak için hemen aynı gün içerisinde işlem yapabileceğiniz internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasını önerebiliriz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında, onay alan vatandaşlara 40000 TL ödeme ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kendi hesaplarına yatırılmaktadır.