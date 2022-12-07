EYT’de Son Dakika Gelişmeleri! Açıklamalar Sonrasında EYT Onayı Verilecek!

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu haberde. EYT'de yapılacak yeni düzenlemeye yönelik son aşamaya gelindi. Aralık ayı yaklaştı. Aralık ayının sonu yaklaştıkça süreç daha yakından takip ediliyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 7 Aralık tarihinde bir koalisyon oluşturuldu. Ekonomi üzerine yapılan özel toplantı sonrası EYT'ye dair neler görüşüldüğü de bir bir açıklandı. Toplantıda AK parti Genel başkan vekili, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma Sosyal Güvenlik Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Parti Genel başkan yardımcısı da bulunuyordu.

EYT'nin üzerinde özel bir görüşmede yapıldı son karara yönelik Cumhurbaşkanının konu üzerine net açıklama yapacağı tarihte belli oldu.

Asgari Ücret Toplantısı Gerçekleştirildi!

EYT çalışmaları tamamlandıktan sonra yaklaşık 2 milyona yakın vatandaş erken emeklilik sürecini başlatacak. İşe ilk giriş tarihinde herhangi bir problem yaşamayanlar prim borçlarını ve kanunlarda yazılı olduğu gibi ödeyenler sadece yaşa takılıyordu. Yaşa takılma konusunu ortadan kaldıracak olan EYT çalışmalarının hız kazandırılması için süreç koordinasyonlu bir şekilde devam ediyor. Yapılan son toplantı sonrasında ise 12 Aralık tarihine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından 12 Aralık tarihinde yapılacak son kabile toplantısı ile halka duyuru gerçekleştirilecek.

EYT’liler İlk Maaş Ödemesini Ne Zaman Alacak?

7 Aralık tarihinde yani bugün gerçekleştirilen toplantının ana konusu da EYT'ydi. Tüm detaylar riskleri ve kazançları ile ortaya konuldu. EYT üzerinde yapılacak düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması sonrasında Ocak ayında yürürlüğe girecek. Şubat ayında ise kapsamda sunulan faydadan yararlanma hakkı elde eden tüm çalışanların ilk maaşlarını alması bekleniyor. EYT'den yararlanılacak olan kişilerin belirli şartları karşılaması gerekiyor.

EYT’den Kimler Faydalanabilecek?

1999 yılı Eylül ayı öncesinde işe başlangıcı bulunanlar sunulan faydadan yararlanabilecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartı aranıyor. Prim gün sayısı kadın ve erkeklerde ise ortak rakam 5.000 olarak belirlendi. EYT'den faydalanmak isteyen 4/B ile çalışanlar için ise bu durum kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 primini doldurulması gerekiyor. 4/C kapsamında çalışanları için de bu kural geçerliliğini koruyor. Prim gün sayılarını tamamlayanlar iş başlangıç tarihleri istenen kanunsal düzeyde olduğunda yaşa bakılmaksızın erken emekli olabilecek.

EYT’liler Bayram İkramiyesi ile Banka Promosyonundan Yararlanabilecek mi?

Merak edilen bir başka konu ise erken emeklilik sürecinde farklı bir yöntemle emekli olan bu çalışanların kanunlarca belirlenmiş yasalarda var olan klasik emeklilik sürecinden farklı bir uygulama ile karşılaşacak. Buna örnek verilecek olanlarsa emeklilerin her yıl aldıkları bayram ikramiyesi ile promosyon rakamından EYT ile emekli olanlarda faydalanabilecek mi? Bu konuda merak ediliyordu. Bu konu üzerine de bir açıklık getirildi. Devletin emeklilere özel sunduğu bayram ikramiyesi Ramazan Bayramında ve Kurban bayramında 1.100 TL olarak hesaba yatırılıyor. Bu kapsamda her yıl 2.200 TL emeklilere ek ödeme yapılmış olunuyor. EYT ile emekli olan tüm çalışanlara da aynı ödeme istisnasız bir şekilde yapılacaktır.

Emeklilerin faydalandığı bir başka konu ise promosyon bedeli oluyor. Bankalar belirli dönemlerde başlattıkları promosyon kampanyaları ile kamu bankası ya da özel banka olması fark etmeksizin emeklilere aldıkları maaşa ek promosyon ödemesi yapıyor. Tek seferlik olarak ödenen bu promosyon rakamı artan fiyatların ve zamlanan bir ekonomik politikasının içerisinde 10.000 TL'ye ulaşmış durumda. Erken emeklilikten faydalanan kişiler istediği herhangi bir bankaya başvurabilir. Emekli maaşını almaya başladığı andan itibaren geri ödemesiz tek seferlik olarak ödenecek promosyon rakamından da faydalanabilir.