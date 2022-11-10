Akbank duyurdu! Bankadan Bankamatik Kartı Alanlara 7500 TL ve Üzerinde Gelir Belgesiz Nakit Ödemesi Olacak!

Akbank üzerinden başlıklar yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanmak isteyen kişilerin banka hesabı olmaları durumunda, Akbank kredi kartı üzerinden ve bankamatik kartı üzerinden onay alabilecekleri yeni bir kampanya açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği duyuruldu.

Akbank, kendi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 7500 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kullanabileceğiniz ihtiyaç kredileriyle birlikte uygun faiz oranlarından yararlanabilecek, bu onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırarak hemen öğrenebileceksiniz.

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların Akbank, hesabı olması durumunda kendi hesapları üzerinden 444 25 25 numarala cep telefonunuz üzerinden arama yapmanız durumunda İnter, deşifre salabilecek ve Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabileceksiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların onay olmaları durumunda hesaplarına yatıracakları ödemeleriyle birlikte ihtiyaç kredileri 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi almak istiyorsanız, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilir ve ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Akbank, SMS kredi kampanyasına katılmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapıyor. Acil ihtiyaçlarınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kampanyasından faydalanarak, işlem yapabilirsiniz.