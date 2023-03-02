Akbank duyurdu! Akbank üzerinden başvuru yaparak 100.000 TL ihtiyaç kredisi için şart istenmeyecek. 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız akbank tarafından yapılan bu kredi kampanyasında gelir belgesiz kredi alabiliyorsunuz.

Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara Akbank, hızlı bir şekilde kredi ödemesi veriyor ve başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilere kredi başvurusu yaptıktan sonra aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri yatırmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın uygun olması gerekiyor. 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler daha önce bankalardan ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda bankadan başvuru gerçekleştirebilir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapılabilmektedir. Sms ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, 100000 yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

44 25 numarasına gönderilen SMS sonrasında Akbank Sizin değerlendirmenizi kimlik numaranız üzerinden yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler vermektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusuna aynı zamanda banka hesabı olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kolay birşekilde yapabiliyor. Akbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte kredi başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.