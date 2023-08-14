İkinci el ve sıfır araç satışında oluşan ekonomik denge sürecini değerlendirmek isteyen vatandaşlar yeni yıla girmeden önce bankaların cazip fırsatlarla sunduğu taşıt kredisi tekliflerini araştırıyor. Satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden hesaplanan azami vade süresi ve kredi tutarı kişiye özel hazırlanan ödeme planı ile detaylandırılıyor. Taşıt kredisi başvuru şartlarını karşılayan her vatandaş Akbank'ın sunduğu kredi teklifinden anında faydalanabiliyor. Akbank internet sitesi üzerinden hızlı başvuru ekranı üzerinden taşıt kredisi başvurusu anında iletilebilir.

AKBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankaya gitmeden “Hemen Başvur” alanını kullanarak online başvuru yapılabiliyor. 100.000 TL'ye kadar sunulan taşıt kredisi teklifi yüzde 3,39 faiz oranı ile karşılanıyor. 48 ay vade ile geri ödenecek 100.000 TL kredi tutarı 575 TL banka tahsisi ücreti ile birlikte ayda 10.908,35 TL ödeme yapılarak talep edilebilir.

AKBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Akbank taşıt kredisi teklifinden yararlanmak isteyenler bireysel taşıt başvurularında nihai fatura değeri üzerinden kredi kullanma talebini iletebilir. 0 ile 400 bin TL aralığındaki araçlar için azami 48 ay vade uygulanıyor. Taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin şu şartları karşılaması gerekiyor:

18 yaşından büyük olmak

Düzenli maaş alındığına dair gelir belgesi

Kredi taksitinin hane aylık gelirinin ortalama %50'sini geçmemesi

AKBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Akbank taşıt kredisi başvurusu nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesi ile yapılabiliyor. Banka gerekli gördüğünde adres teyidi amaçlı belge talep edebiliyor. Gelir durumunu gösteren bir belge ve noter satış sözleşmesi ile birlikte başvuru süreci tamamlanıyor.

NOT: Akbank kredi ödemeleri tamamlanana kadar satın alınan araç üzerine rehin koyuyor. Kredi kapatıldığında araç üzerindeki rehin kaldırılıyor.