Akbank, müşterilerine özel olarak düzenlediği yeni nakit kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında, 75.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecek olan vatandaşlara, 24 ay vadeli ödeme imkanı sunulmaktadır. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan kişilere destek olmak amacıyla başlatılan bu kampanya, 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanma imkanı da sunmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanyada, kredi talebinde bulunan kişilere 36 ay vadeli olarak sadece 50.000 TL kredi vermektedir. 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise vadeler 24 ay olarak belirlenmiştir. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. Başvurular banka şube yetkilileri tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru onay alan vatandaşlar, aynı gün içinde krediyi hemen gişeden kullanabilirler.

Ayrıca, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj göndererek ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen öğrenebilirler. Kredi başvurusu için "kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyasına katılabilirsiniz ve 75.000 TL'ye kadar onay aldığınız tutarı görebilirsiniz.

Akbank Direkt Uygulaması ile Hızlı Başvuru

Akbank Direkt uygulamasını kullananlar, şartları uygun olduğunda ihtiyaç kredisi başvurularını uygulama üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirler. Başvurunuz onaylandığında, belirlenen tutar aynı gün içinde hesabınıza yatırılacaktır. Akbank Direkt uygulamasını kullanan müşteriler, en düşük faiz oranlarından ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanarak ödemelerini gerçekleştirebilirler. Akbank'ın yeni nakit kredi kampanyası, vatandaşlara acil nakit ihtiyacı durumunda büyük bir destek sağlamaktadır. Başvuru yapmadan önce bankanın güncel faiz oranlarını ve kampanya detaylarını kontrol etmek önemlidir. Kredi kullanmak mali durumu etkileyen önemli bir karar olduğundan, geri ödemelerin düzenli yapılabilmesi için sorumluluk sahibi davranmak ve gerektiğinde banka yetkililerinden bilgi almak faydalı olacaktır.