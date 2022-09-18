Akbank Direkt uygulamasını kullanan kişilere 3-6-9-12 bin TL kredi imkanı sağlanacak! Son dakika

Akbank, Eylül ayı sonuna kadar yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 12000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı sağlayacağını ve bu kredilerde de 3 ay ertelemeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank Direkt uygulaması üzerinden gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Akbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredilerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Akbank Direkt

Akbank üzerinden yapılan başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekler ve onaylanan bu kredileri hemen hesaplarına yatırarak aynı gün içinde düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceklerdir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi alacak olacak tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredilerde şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde de hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredilerde 3000 TL ile 12 bin TL'ye kadar sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanıza imkan sağlanacaktı ve kullanmış olduğunuz bu kredilerde de şubelere gitmeden hesaplarımızı ödemeler yatırılacaktır. Banka şubelerine giderek başvuru eylemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı için sadece şubeler üzerinden kimlikleriyle birlikte de kredi kullanabilmektedirler. Akbank'ın resmi internet sitesine girerek kredi başvuru şartlarını öğrenebilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu internet bankacılığı uygulaması veya bankanın internet sitesi üzerinden buradan da yapabilirsiniz.