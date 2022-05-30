Akbank Direkt uygulamasından faizsiz 7000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor! Banka müdürü açıkladı! Akbank yaptığı açıklamada, kredi puanı uygun olan vatandaşlara hemen ödemeli 7000 TL vereceğini açıkladı. Üstelik bu krediler faizsiz olarak verilmektedir. 7000 TL'ye kadar faizsiz kredi alacak kişilerden banka bazı şartlar istemektedir. Bu şartlara uygunsanız hemen başvuru yapabilirsiniz.

O Banka, Mobil Bankacılık Uygulamasını İndirene Anında 7 Bin TL Veriyor!

Türkiye'nin en öncü özel bankaları arasında yer alan Akbank, resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden az önce yapılan son dakika açıklamalara göre cep telefonuna Akbank Direkt uygulamasını indirdikten sonra müşteri olup kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara faizsiz ve kefilsiz bir şekilde 7000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek.

Akbank 7000 TL Almak İçin Yapılması Gereken Ne?

Cep telefonunuza ya da mobil cihazınıza Google Play Store ya da App Store uygulamalarına erişim sağladıktan sonra arama motoruna “Akbank Direkt" uygulamasını yazdıktan sonra indirmeniz gerekir. Daha sonrasında gerekli bilgiler girdikten sonra müşteri olunması ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Daha sonrasında ise krediler ve kampanyalar” butonuna tıklayıp Akbank yeni müşterilere özel hazırlanan 7000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlanması gerekir.

Akbank 7000 ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizi kararının olarak belirlenmesinden sonra önce kamu bankaları faiz indirimi yaptı daha sonrasında bu tayfaya katılan Akbank, yapmış olduğu açıklamada taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde çeşitli güncellemeler ile düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Buna göre Akbank tarafından müşteri olunması karşılığında alınacak 7.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 12 aylık vade seçeneği şeklinde aylık faiz tutarı %1.71 olacak şekilde faydalanılması mümkündür.