Akbank Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler dikkat!

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için son dakika bir haber paylaşıldı. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli 30000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde 3 banka üzerinden ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, Akbank Denizbank ve Garanti Bankası, sizlere banka kredi puanına göre işlem yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınızda kredi notu sorgulaması sonrasında gerçekleştirmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulamasını kullanabilirler veya 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır. Denizbank üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek SMS ile ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kampanyalara katılabilmektedir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor, onaylanan kredisini de hemen görebiliyor.