Akbank Denizbank ve Finansbank hesabı olanlar önemli duyuru yapıldı! 6 gün içinde başvuru yapmanız isteniyor

Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 6 gün içerisinde yapılacak olan başvurular da gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyalarda 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar ödenecek kredilerde 5 dakika içerisinde sonuçlarınızı alabileceğiniz yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Banka hesabı olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanarak en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere Kredi imkanı sunmaktadır.

Akbank Denizbank ve Finansbank yapmış oldukları bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişiler için şartlara uygun olarak acil kredi hizmetinden faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler 50.000 TL kredi kullanmaları durumunda 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli Kredi hemen alabilir. İsterseniz Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyalarına katılarak sizler de nakit desteğinizden faydalanarak acil ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleri durumunda cep telefonları üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklar. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise nakit ihtiyacı olmaları durumunda Kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri mobil uygulamalar üzerinden yatırabilir. Denizbank cebimde Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödeme yatıracak olan DenizBank ayrıca banka şubeleri üzerinden de kredi hizmeti vermektedir.

Qnb Finansbank üzerinden t.c kimlik numaramız aracılığı ile birlikte Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır.