Akbank, Denizbank, TEB ve QNB Finansbank 66.000 TL İçin Hemen Ödemeli Kredi Kampanyası Hazırladı! Her Başvuru Onaylı

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için 4 banka, yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaştı. Akbank, Denizbank, TEB ve QNB Finansbank 66000 TL'ye kadar sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayarak, 24 ay vadeli hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacağını duyurdu. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması durumunda kredi başvurularını, şubelere gitmeden de yapabilecekler. 66000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme veya kırkbeş gün erteleme yapma imkanı da sizlere bankalar tarafından sunulmaktadır.

4 BANKADAN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank denizbank TEB Bankasi ve Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 66000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı, özellikle cep telefonları üzerinden mesaj atarak da yapılmaktadır.

AKBANK : Kredi yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarası: 44 25 numarasına gönderin.

: Kredi yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarası: 44 25 numarasına gönderin. DENİZBANK : Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarası 32 80 numarasına gönderin.

: Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarası 32 80 numarasına gönderin. TEB : Sadece TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına gönderin.

: Sadece TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına gönderin. QNB FİNANSBANK: Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına gönderin.

Belirtilen bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de SMS ile atmış oldukları mesaj tarafından göreceklerdir. Banka hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanabilir veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak buradan da kredi başvurusunda bulunabilir. 4 banka tarafından yapılan bu kampanyalara katılacak olan kişilere düşük faiz oranları ile verilecek olan 66000 TL ihtiyaç, kredili kampanyaları haricinde banka müşterisi olan kişilerin düşük faiz oranları ile birlikte borç kapatma kredisi alacağını da söylemek istiyoruz.