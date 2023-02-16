12 milyon emekliye müjde: 80 bin TL ödemeler ay sonuna kadar kesin yapılacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden 80000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan tüm emeklilere uygun faizlerle kredi ödemeleri onaylandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirebilirler ve ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Emekli maaşı kullanan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa aşağıdaki bankalar üzerinden almış oldukları emekli maaş hesaplarıyla birlikte kredi işlemlerini yapabilirler ve nakit kredi kullanabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda maaş müşterisi olarak ihtiyaç kredisi kullanacaksanız sizlere daha düşük faizli krediler verilmektedir.

PTT

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 80000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Ptt üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bu kredileri hesaplarınıza yatırabilirsiniz. 80000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuz durumlarda, PTT üzerinden emekli maaş hesabınız ile birlikte ihtiyaç kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Ptt kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşların belirtilen politikalara uygun olarak kredi ödemelerini hesaplarına yatırmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsunuz başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden, bankanın mobil uygulamasını kullanabilir. 80000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerine banka müşterisi olması durumunda kredilerini hesaplarına yatırarak kullanmaktadır. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de emekli maaş alan tüm vatandaşlara kredi desteği verilmekte olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara bu bankalardan ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir. Kamu bankaları üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz ve bu bankalardan yapılan kredi işlemleriyle birlikte hesaplarınızı dilediğiniz zaman ödemeler yatırabilirsiniz.