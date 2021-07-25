Akbank Başvuru Yapanlara Hemen Ödeme Yapıyor, Masrafsız, Evraksız, Komisyonsuz Veriyor

Son zamanlarda özellikle pandemi döneminde, ihtiyaç durumları oldukça fazla oldu. Ekonomik sıkıntı içinde olan kişiler, bankalardan kredi başvuruları yaparak, nakit sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Akbank'ta kredi alamayan kişilere son dakika olarak yeni bir kampanya paylaştı. Banka yapmış olduğu duyuru ile birlikte, kredi başvurusu yaparak işlem yapacak olan kişilerin onay alamaması durumunda artı para vererek nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Akbank Artı Para Hesabı Nedir?

Akbank üzerinden bireysel kredi başvurusu yapan kişiler, ayrıca bankanın artı para hizmetinden de faydalanabileceklerdir. Bireysel krediler için bankalar belirli politikalara göre işlem yapıyor. Bu sebepten ötürü başvuru yapıldıktan sonra onay alamama durumu oldukça fazla. Akbank bu sebeple, müşterilerine Artı para hesabı vermeye başladı. Artı para ile birlikte, anında hesabınıza para aktarabilecek, ödemeler ile birlikte düşük faizli bankaya geri ödemesini yapabileceksiniz.

Acil para ihtiyacınız olduğunuzda sizlerde hemen Akbank üzerinden bu destek kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Kredili mevduat hesabı olarak, kendi Akbank hesabınızın üzerinden artı para olarak, 10.000 TL'ye kadar nakit alabileceksiniz. Aldığınız bu nakit harcaması sonrasında 12 ay vadeye de bölebilir, bir sonraki ay hepsini yatırarak da bankaya borcunuzu geri ödemiş olursunuz.

Kredi başvurusuna gerek kalmadan sizlerde bu nakit avans, artı para limitini hesabınıza yükleyebilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank başvurusu yapmak isteyenler, başvuru yapmadan önce bu bankada hesabı olması gerekiyor. Banka hesabınızın üzerinden başvuru yapacaksınız. Banka şubeleri, ATm ve internet bankacılığı üzerinden başvuru alınmaktadır. Başvuru yaptıktan sonra sizlere hemen sonuç verilecek ve sonuca göre hesabınıza belirlenen limitte nakit avans yatacaktır. Bunu anlamak içinde hesabınıza baktığınızda + para olarak bir limit göreceksiniz. 1000 TL ile 10000 TL arasında kredi puanınıza göre yüklenecektir.

Akbank Artı Hesap Faiz Oranları Nedir?

Akbank üzerinden kullandığınız artı parada da faiz ödeyeceksiniz. Banka yüzde 1.98 faiz oranı ile işlem yapıyor. 1000 TL para çektiğinizde 30 gün sonra para ödemesi yaparsanız, 1023 TL olarak geri ödeyeceksiniz. Banka almış olduğu faizde, 23,76 TL olarak sizlerden fazla faiz alacaktır. Çektiğiniz paraya göre bu hesaplamaları yapabilirsiniz.