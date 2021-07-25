Bu Haberi Okumadan Sakın Kredi Çekmeyin! Faiz Oranları Düşürüldü Başvuru Koşulları Değişti

Her geçen gün artan kira fiyatları vatandaşların ev sahibi olmayı istemesine neden oluyor. Ancak satılık ev fiyatları da bir hayli yüksek olduğu için çoğu kişi bankalardan finansman desteği almak zorunda kalıyor. Bankalar ise belli başlı koşulları karşılamayan kişilere konut kredisi vermiyor. Biz de sizler için bankaların konut kredisi verirken dikkat ettiği unsurlar ile en uygun faiz oranları ve vade süreleriyle kredi veren bankalardan haberimizde bahsettik.

Konut kredisi kullanmadan önce ilk olarak satın alacağınız taşınmazın tapu kaydının olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Tapusu olmayan ve tapu belgesinde “konut/mesken” yazmayan konutlar için konut kredisi verilmemektedir. Bununla birlikte satın alınacak evin lokasyonunun belediye mücavir alan içinde bulunması da gerekmektedir.

Satın alacağınız evin sahibi size ev hakkında yeterli bilgi vermezse ve yanlış bilgilendirirse bankanın gönderdiği eksper bu hatayı tespit edip kredi başvurunuzu reddedebilir. Kredi başvurunuzun reddedilmemesi için satın alacağınız taşınmazda tadilat yapılıp yapılmadığı, mimari projesine aykırı olup olmadığı, taşınmaz üzerinde ipotek gibi kısıtlayıcı hak, yıkım kararı veya benzeri kayıtlar bulunup bulunmadığı gibi konularda bilgi almanız kredi sonucunuzu son derece etkileyecektir.

Bir kişinin kredi notu, ödeme gücünü ve alışkanlıklarını belli ettiği için bankalar kredi verirken buna çok dikkat etmektedir. Kredi notu düşük olan kişilere güvenilemez ve özellikle yüksek tutarlı kredi başvuruları genellikle reddedilir. Başvurunuzun reddedilmemesi için tüm borçlarınızı zamanında ve düzenli olarak ödemelisiniz. Kredi notunuzun yanı sıra gelir durumunuz da kredi başvuru sonucunuz için belirleyici etkendir. Bankalar, müşterilerin talep ettikleri kredi tutarını ödeyeceklerine dair maddi güvence görmek ister. Yani bir kişinin aldığı kredinin aylık taksiti 1000 lira ise maaşının da 1000 liranın üstünde olması beklenir. Müşteriler ödeyebilecekleri kadar kredi talep ederse başvurularının reddedilme olasılığı da azalır.

Bir kişinin hayatı boyunca yapacağı en büyük yatırımlardan biri olan konut alımında doğru konutu bulmak ve ona uygun finansman seçeneklerini de iyi değerlendirmek gerekmektedir. Satın alacağınız konutun ödemesini konut kredisi ile yapmaya karar verdiğinizde ise ihtiyaçlarınıza en uygun konut kredisi ürününü ve ödeme planını veren bir banka seçmeniz de son derece önemlidir. Bu karar aşamanızda size yardımcı olmak için en düşük faiz oranı ile ve en uzun vade süresini sunan bankaların kredi kampanyalarını inceledik.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Yapı Kredi tarafından hazırlanan konut kredisi kampanyasında, bankalar arasında en uygun faiz oranı verilmektedir. Düşük faiz oranının yanı sıra ödeme kolaylığı da sağlayan Yapı Kredi, müşterilerin taksit ödemelerini kendi belirledikleri dönemlerde ve tutarlarda yapmasına olanak tanımaktadır. Dileyen müşterilerin ara ödeme yaparak taksit tutarlarını azaltmasına veya kredi borcunu tamamen kapatmasına da izin veren Yapı Kredi tek başına ev almaya imkanı olmayan vatandaşlara da ortak konut kredisi imkanı sunmaktadır. Müşteriler 120 aya varan vade seçenekleri ile maddi olarak zorlanmadan kolayca ödeyebilecektir. Örnek vermek gerekirse; 120 ay vade ile 100 bin liralık bir konut kredisi kullanan vatandaşın aylık faiz oranı yüzde 1,37’dir ve ödemesi gereken taksit tutarı 1.702,65 liradır.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

En düşük faizli konut kredisi veren bankalardan bir diğeri ise Vakıfbank’tır. Tıpkı Yapı Kredi gibi müşterilerine aylık yüzde 1,37 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı tanıyan Vakıfbank 120 aya varan vade seçenekleri sunmaktadır. 100 bin liralık bir konut kredisi kullanan ve 120 ay vade ile ödemeye karar veren bir müşterinin aylık taksit tutarı 1.702,65 lira olacaktır. Müşteriler bu taksitleri eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli olarak ödeyebileceklerdir.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut kredisini uzun vadelerle ödemek isteyen müşteriler için harika bir kampanya hazırlayan Garanti BBVA, tüm bankalar arasında en uzun vade seçeneklerini sunuyor. Garanti BBVA’dan 240 ay vadeli 100.000 liralık konut kredisi çeken bir vatandaşa uygulanacak olan faiz oranı yüzde 1,79’dur. Aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı ise 1.815,69 liradır.

