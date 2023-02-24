2 Kamu Bankası Tarafından Düğmeye Basıldı! Dakikalar İçerisinde 0,69 Faiz Oranıyla 15 bin TL Hesaplara Yatıyor! İki kamu bankası tarafından dakikalar içerisinde onay alan 0,69 faiz oranı üzerinden 15 bin TL tutarındaki krediler hesaplara yatacak.

Acil nakit para ihtiyacı olan kişilere özel düzenlene bu kampanya ile birlikte derin bir nefes aldırmayı hedefleniyor. Birçok vatandaşın söz konusu kampanya ile birlikte yüzü gülecek. Farklı bankalar ile kıyaslama yapıldığı zaman düşük faiz oranları üzerinden 36 ay vadede ve 3 ay geri ödemesiz şekilde ödemeye alma hak kazanılacaktır.

Okulların açılmasından sonra masrafların artık giderek artması vatandaşlar için oldukça bir zorlu süreç başlatmıştı. Koronavirüs salgını dönemince ekonomik etkileri devam eden vatandaşlar için acil şekilde ihtiyaç duyulan nakit destek ise ayyuka çıkacak bir hal aldı.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından vatandaşların rahatlamasını sağlayacak bir kredi kampanyası düzenledi. Eğitim ve sağlık açısından bireysel ihtiyaç kredi açısından ihtiyacınız bulunuyor ise bankalardan sunulan kampanyaya başvurarak anında onay olabilirsiniz.

Dakikalar içerisinde 15 bin TL tutarındaki kredi hesaplara tanımlanmaktadır. Başvurularınızı online bir şekilde bankaya ait internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirmeniz mümkündür. Kredi onayı alınmasından sonra mevcut bankadaki IBAN numarasına paranız yatırılmaktadır.

Vakıfbank Düşük Faizli Nakit Avans Kampanyası

Vakıfbank müşterilerini yakından ilgilendiren kampanya ile birlikte nakit avans imkanları sunuluyor. Koronavirüs salgını döneminde farklı kredi kampanyaları ile müşterilerinin yanında olan Vakıfbank, şuanda ise düşük faiz üzerinden nakit avans desteği sunuyor.

Müşteriler bu müjdeli haber ile birlikte derin bir nefes alacaktır. Özel bir şekilde başlatılan kampanya kapsamında başvuru gerçekleştirmeyi düşünen vatandaşlar 1.64 faiz oranı üzerinden 15.000 TL nakit sahibi olabilir.

Vakıfbank nakit avans kampanyasından yararlanmak isteyenlerin kesinlikle banka müşterisi olması şartı aranmaktadır. Kredi kartı ya da banka yoluyla sağlanacak nakit avanslar için ödemeyi ise 36 ay vade üzerinden yapabileceksiniz. Nakit avans işlemlerinin yerine getirilmesi için ise direkt olarak ATM üzerinden kendi banka kartınızı kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Nakit Avans

Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından da tıpkı Vakıfbank’ta olduğu gibi aynı şartlar üzerinden nakit avans imkanı sunulmaktadır. Başvuruları yerine getirenlere 36 ay vadede ödenmek üzere 15 bin TL tutarında nakit avans tanımlanmaktadır.