Akbank bankamatik kartınıza bugün başvuru yapmanız durumunda 98000 TL ödeme yapacak! Son karar müşterilerin!

Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 98000 TL'ye kadar yeni bir ödeme yapacağını açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan Akbank, yapmış olduğu kampanya dahilinde, kredilerde hızlı bir şekilde 24 ay vadeli ödeme vereceğini açıkladı.

AKBANK DUYURDU!

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de 98000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bireysel müşteri olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, isterlerse, SMS ile isterlerse de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bu ödemeleri alabileceğini söyleyebiliriz.

Emekli olan kişilerde, nakit başvurusunda bulunarak, Akbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılabilirler ve 24 ay vadeli 98000 TL kredi kullanmaları durumunda banka şubesi üzerinden diğer bankalardaki olan borçlarını kapatan kredilerden de alabilmektedirler.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden cep telefonunuzun SMS aracılığı ile birlikte kredi işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemesi verilmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, kredi başvurusunda bulunabilir ve 44 25 numarasına yazmış olduğunuzun mesajı ile birlikte ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi işlemlerini yapabiliyor. Akbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan, Akbank kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.