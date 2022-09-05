Garanti Bankası ve Denizbank hesabı olanlar için açıklama: 6 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor! Hesabınıza özel...

Garanti Bankası ve Denizbank yaptığı yeni açıklamada kendi bankasında hesabı olan kişileri ilgilendiren bir haber yayımladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu yaparak bu bankalar üzerinden 6 gün içinde düşük faizli kredi alabileceksiniz. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden kredi almak isteyenlere başvuru yapıldığı zaman 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. Nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi ödemeleri yapılacak ve bu kredileri aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme olarak alacaksınız.

Garanti Bankası ve Denizbank yaptığı açıklamada gelir belgesiz ve masrafsız kredi için sadece 6 gün kaldı dedi. Sizlerde eğer 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bu iki bankadan yapılan kampanyaya hemen katılabilirsiniz. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden mobil uygulamadan ve banka şubelerinden kredi alabileceksiniz.

Garanti Bankası

Garanti bankası kredi başvurusu için şubelere gitmeden hemen onay alın. Banka müşterisi olan kişiler bankaya gitmeden hemen kredilerini hesaplarına alabileceklerdir. Bunun için hesaplarınız üzerinden internet şifresi almanız yeterli olacaktır. Kredi notu uygun olan kişiler hemen mobil uygulama üzerinden kredi alabileceksiniz. Garanti bankası şubelerine de gidebilir ve buradan da başvuru yapabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank hesabınızın olması durumunda ise SMS atmanız size daha kolay bir şekilde onay alıp almadığınızı gösterecektir. Denizbank üzerinden başvuru yaparak kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi kampanyası başladı. Nakit ihtiyacı olan kişiler bu kredileri SMS atarak almak istiyorsa KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atarsanız hemen kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi notuna göre sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu kredileri hemen hesaplarınıza atabilirsiniz.