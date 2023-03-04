Akbank bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 40.000 TL nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 

Akbank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemelerini gerçekleştirerek istedikleri zaman yeni bir nakit kredi ödemesi alabilecekleri kampanya duyurusu paylaşıldı. Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için banka müşterisi olmanız durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte kredinizi 36 ay vadeli olarak hemen alabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olan vatandaşlar 36 ay vadeli Kredi kampanyasına katılmak için internet bankacılığı uygulaması üzerinden nakit kredi kullanabilecek ve uygun faizlerle hızlı bir şekilde istedikleri zaman bu kredileri hesaplara yatırarak kullanabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizler de banka müşterisi olmanız halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeniz için şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak daha düşük faiz oranları ile birlikte Kredi alabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu aynı zamanda Cep telefonunuz üzerinden SMS atılarak da hızlı bir şekilde yapılmaktadır. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44-25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44-25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında nakit kredi ödemeleri sizlere 5 dakika içerisinde ne kadar olduğu belli olacaktır.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi notu uygun olması durumunda işlemlerini bankanın müşterisi olması halinde diledikleri zaman internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilmektedir. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak buradan internet şifresi oluşturabilir ve Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak nakit kredi alabilirsiniz.