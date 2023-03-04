Yüzde 0.49 ile 0.55 arası faiz müjdesi bugün geldi! Ev araba ve ihtiyaç kredisi olarak herkes alıyor!

Ev araba ve ihtiyaç kredisi olarak herkes alıyor! Yüzde 0.49 ile 0.55 arası faiz müjdesi bugün geldi! Bankalar 2023 yılının gelişiyle vatandaşları sevindirecek müjdeleri duyurmaya başladı. Düşük faizli kredilerle ev, araba veya ihtiyaç kredisi almak isteyenlere yönelik adım atıldı. Bu kişiler kendi bütçelerine uygun şekilde mülk ve araç sahibi olabilmek için ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Bu krediler düşük faizli olduğu için geri ödemede de sorun yaşanmaktadır.

Kampanya kapsamında 100 bin TL tutarlar için 120 aylık vadeyle yüzde 1,20 oranında faiz fırsatı sunuldu. Belirlenen faiz oranıyla aylık taksit miktarı 1576 TL olarak hesaplandı. 1 milyon 200 bin TL’lik kredilerde ise aylık taksit tutarı 19 bin TL olarak duyuruldu. Orta gelir sınıfının merakla araştırdığı kredilerdeki son güncel faiz oranları haberimizin devamında…

Faiz Oranları Ne Kadar?

Bankalar yeni yılla birlikte kredi kampanyalarına ağırlık vermeye başladı. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kredi fırsatlarını duyurmaya başladı. Kampanya duyurusunda bulunan bankalar ise; Halkbank, Ziraat, Vakıf, TEB, İNG, Yapı Kredi oldu. Geçtiğimiz ayda kampanyalarını duyurmaya başlayan bankalar 0.69 faizle konut kredilerini duyurdu. Bu kredi faizleri oldukça uygun faizler olarak değerlendirilmektedir.

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