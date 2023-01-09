Akbank banka kartınız varsa ödeme almak basit! SMS atarak sizlere 55000 TL ödeme verilecek

55000 TL'ye kadar Akbank, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu kampanya katılabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere banka kendi resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgiler paylaştı ve onaylanan kredileri nasıl alacağınız hakkında bilgileri söyledi. Para ihtiyacı olan tüm vatandaşlara, Akbank kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Akbank hesabı olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına...

Akbank Direkt uygulaması Akbank, hesabı olan vatandaşlar için mobil uygulama olarak tüm bankacılık işlemlerini yapılan bir uygulamadır. bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi kredi işlemlerinizde buradan kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi notu sorgulaması ve daha sonrasında da kredi notu uygun olması durumunda sizlere ödenecek olan kredi limitini görebilirsiniz.

55000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan kişiler, onaylanan tutarak yine şubelere gitmeden hesabına yatırarak rahat bir şekilde kredi kullanabiliyor.

Akbank, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmından kredi yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarası yazıp boşluk bırakıp, 55000 yazarak, 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Akbank üzerinden değerlendirilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi sonucu geliri ve onaylanan kredi kullandırılır.