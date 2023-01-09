Emekli maaşlarınızı eğer Ziraat Halkbank Vakıfbank ve PTT'den alıyorsanız, 80.000 TL ödeme alabilirsiniz

Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara yapılan bu kampanyalarda, nakit kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alıyorsanız, 80000 TL'ye kadar kredi kullanmanız için herhangibir engel yoktur. 2023 yılında başlayan bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri hemen gerçekleştirilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden Emekli Kredisi

Emekli kredisine eğer kamu bankaları üzerinden kullanacak olan kişilerin öncelikli olarak bilmesi gereken maaş müşterisi olmasıdır. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle başvuru gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan tüm emeklere destek ödemeleri verilmektedir.

Ptt üzerinden Emekli Kredisi

Ptt yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara öncelik tanıyarak, 80000 TL kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Ptt yapmış olduğu bu kampanyada cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da sizlere emekli kredisi ödemesi vermektedir. Emekli maaş alan vatandaşlar PTT üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak mesaji 30 50 numarasına göndererek, Aktif Bank tarafından başvuruları gerçekleştirilmektedir.