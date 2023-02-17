Akbank banka hesabı olanlara ödeme verilecek, Duyuru yapıldı

Akbank, üzerinde banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni kampanya ile ilgili duyuru paylaşıldı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kendi banka hesabı olan vatandaşlara 30000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara 30000 TL kadar ödeme verilecek.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Emekli maaş alan bireysel müşteri olan bir devlet memuru olan tüm kişiler, tüketici kredisi almak istiyorlarsa bir bankada hesaplar olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasını kullanabilir ve 30000 TL ödeme alabilir.

AKBANK DİREKT KREDİ

Son zamanlarda özellikle internet üzerinden verilen kredilerde en çok tercih edilen banka olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi veriyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için bu bankada hesabınız üzerinden bir internet şifresi oluşturmanız gerekiyor.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan şifrenizi oluşturabileceğiniz gibi aynı zamanda çağrı merkezi numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak da başvuru yapabilir ve internet şifresi oluşturarak mobil uygulamaya girebilirsiniz.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi, sizlere verilecek ve düşük faizlerle kredi alacaksınız. Daha yüksek limitlerde kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi notuna göre ödeme verecek olan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada uygun faizlerle ödemeler hesaplarımıza yatıracak.