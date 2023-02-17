1999 Depremi ile Dünyaya Geldi, Kahramanmaraş Depreminde Hayatını Kaybetti! Acı Tesadüf

Osman Enes Baştürk isimli genç 17 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya gelmişti. Çok sayıda can kaybına sebep olan 1999 Gölcük depreminde hayata merhaba diyen 23 yaşındaki genç, Kahramanmaraş Merkezi depremde ise enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti. Gencin depremle başlayan hayatı deprem ile son buldu ve büyük felakette yaşanan acı tesadüf yürek yaktı. 17 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya gelen Osman Enes Baştürk, 35 bini aşkın can kayıplarından yalnızca birisi oldu. Gaziantep'te enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç acı tesadüf ile gözyaşlarına boğdu.

1999 Gölcük Depreminde Doğdu, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depreminde Öldü!

23 yaşındaki genç Gaziantep'te 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Gölcük depreminin meydana geldiği gün hayata gözlerini açmıştı. Osman Enes Baştürk 23 yaşındayken Kahramanmaraş merkezleri 11 ili etkileyen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Gaziantep Nurdağı ilçesinde bulunan evlerinin enkazında kaldığı öğrenilen Osman Enes Baştürk hayata depremle gelip depremle gitti.

Ömrü Bir Depremle Başladı, Başka Bir Depremle Son Buldu!

Hayat hikayesiyle ailesine gözyaşlarına boğan Osman Enes, Kahramanmaraş Merkezi 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Deprem sırasında kardeşini korumak isteyen ve üstüne devrilen duvarın altında kalarak hayata veda eden 23 yaşındaki gencin hayat hikayesini anne Asiye Baştürk anlattı.

Annesi Anlattı: “Kardeşini Korumak İsterken Üstüne Duvar Devrilmiş”

Acılı anne Asiye Baştürk, o gece sarsıntı ile uyandığını, eşini duvar dibine iteklediğini ve çocuklarının yanına gitmek istediğini açıkladı. O sırada duvarın çocuklarının üstüne devrildiğini söyleyen anne Asya Baştürk, iki çocuğunun aynı odada kaldığını belirtti. Hayatını kaybeden büyük oğlu Osman Enes Baştürk ile küçük oğlu Emirhan Baştürk'ün aynı odada yattığını ifade eden acı anne, oğlunun 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sırasında Gaziantep'te doğduğunu açıkladı. 2023 tarihinde ise Nurdağı'nda yaşanan depremde hayatını kaybettiği öğrenilen Osman Enes Baştürk, tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Anne oğlunun pehlivan gibi olduğunu ve kimsenin onu deviremeyeceğini açıklarken ölümün kuldan değil Allah'tan geldiğini söyledi.

“Yetişmek için Koştum”

Depremin yaşandığı anda çocuklarına yetişmek için koştuğunu anlatan acılı anne, yetişemediğini gözyaşları içerisinde anlattı. Büyük oğlunun güçlü olduğunu ve kardeşini kurtaracağını düşündüğünü anlatan anne Asiye Baştürk, oğlunun kendisini kardeşine siper ettiğini ama kendisini kurtaramadığını söyledi. Elini omzuna atarak kardeşini kurtardığını küçük oğlunun enkazdan çıktığını fakat büyük oğlunun ise en fazla kaldığını söyledi.

“Birbirimize Sarıldık, O Yanımda Öldü”

Yaralı olarak depremden kurtarılan Emirhan Baştürk ise deprem gecesi anlattı ve ağabeyi ile aynı odada uyuduğunu söyledi. Deprem olduğu zaman ağabeyi ile birbirlerine sarıldıklarını ve o sırada bir iki dakikalığına bayıldığını belirten Emirhan Baştürk, binanın yıkılma sesini duyduğunu ve binanın komple çöktüğünü açıkladı. Ağabeyinin yanında öldüğünü ifade eden Emirhan Baştürk annesinin sesinin içeriden ve babasının sesinin de dışarıdan geldiğini anlattı.