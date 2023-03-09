Akbank Banka Hesabı Olanlar Önemli Haber: 4 Gün İçinde İşlem Yapmanız Bekleniyor

Akbank yapmış olduğu yeni kampanya duyurusu ile birlikte 4 gün içerisinde kendi banka hesabı olup başvuru yapacak olan kişilerden destek bekliyor. Akbank yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında kendi banka müşterisi olan ve kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 4 gün içerisinde işlem yaparak Kredi ödemelerinden faydalanmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden hızlı bir şekilde faydalanacağını haberini verdi. Akbank ihtiyaç kredisi eğer 4 gün içerisinde başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin Banka hesabı olmaları durumunda en düşük faiz oranlarından yararlanarak bu bankalar üzerinden kredi ödemesi alabilmektedirler.

Akbank 4 gün içerisinde yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verirken nakit kredi kullanacak olan kişileri belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde ödeme tarihi yazarak ihtiyaçlarınız için kredi kullandırmaktadır.

Akbank müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşları belirli şartlar dahilinde ödemeler hemen aynı gün içinde verilir ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır.

Akbank müşterisi olmayan vatandaşlarda yine akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden 4 gün içerisinde yapacakları tüm başvurularda bankanın düşük faizli kredi kampanyasına katılabilir ve 50.000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. 50 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz.