Resmi Gazetede Açıklanan Haber Emekliyi Mutlu-Mesut Etti: Hesaplarınıza 100.000 TL'ye Kadar Ödeme Yapılacak Dendi...

Resmi Gazete açıklanan yeni haber ile birlikte nakit ihtiyacı olan emeklilere kamu bankaları tarafından ödemeler verileceği açıklandı. daha önce 50.000 TL'ye kadar emekliler için verilecek olan bu krediler şimdilerde ise 24 ay vadeli olmak şartı ile 100.000 TL'ye kadar ödenmektedir.

100.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan kişiler emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit kredi kullanabilecekler ve diledikleri zaman bu bankalardan İhtiyaç Kredisi olarak hesaplarını ödemeler alabileceklerdir.

100.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olmanız durumunda emekli maaşı hesabınız üzerinden işlem yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı almanız istenmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar devlet destekli Kredi kampanyalarına katılarak uygun faaliyetlerle bu kredilerden yararlanabilirler ve istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan kişiler 24 ay vadeli bu Kredi kampanyalarına sadece banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yaptığı tüm kampanyalarda 100.000 TL gibi yüksek limitli kredi ödemeleri verirken emekli olan kişilerin diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarını kapatmak da istemektedir.

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar nakit kredi almak istiyorlarsa başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalarda maaş müşterisi olmak için maaşını kamu bankasına taşıdıktan sonra büyük maaşını çektikten sonra kendi maaşını göre belirlenen limitlerde kredi kullanabilmektedir.