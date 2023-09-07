Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası, başvurularını gerçekleştiren tüm vatandaşlara, banka müşterisi olmaları durumunda, 88.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Kredi başvurusu yapmak ise oldukça hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Akbank müşterileri, kredi başvurusunu sadece 5 dakika içerisinde Akbank Direkt uygulamaları üzerinden yapabilirler. Ayrıca, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası, işlemleri masrafsız ve gelir belgesiz olarak mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiren tüm vatandaşları kapsıyor. Başvurular sonucunda onaylanan kredi miktarına göre 36 ay vadeli ödeme planı oluşturuluyor.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank kredi başvurusu yapmak isteyenler için birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan biri cep telefonu üzerinden SMS ile başvuru yapmak. "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numarası" yazıp 4425'e göndererek kredi başvurusu gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 24 ay vadeli 88.000 TL kredi başvurusu yapılabiliyor ve onay alındığında bu kredi Akbank hesaplarına yatırılıyor.