TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 Olan Kişiler Başvuru Halinde, 20.000 TL Ödeme Alacak…

TC kimlik numarası çift ve 0 olan kişiler, başvuru halinde 20 bin lira ödeme alacak. Son dakika gelen haberle kimlik numarasının son hanesi çift ve 0 olanlara umut ışığı oldu. Detaylar haberimizde…

TC kimlik numaraları çift ve 0 olan kişiler 20 bin lira ödeme alacak. Başvuru yapmaları halinde tutar hesaplara yatacak. 20 bin liraya kadar ödeme almak için kredi notu uygun olan vatandaşlar krediyi kullanabilecek. Nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşlar bu kampanya ile özel bankalardan kredi kullanabilecek. TC kimlik numaranızı bankaya vererek yapılacak olan sorgulamada nakit kredi kullanıp kullanmayacağız hakkında sizlere geri dönüş yapılır. Özel bankalar tarafından başlatılan kredi kampanyasına katılım sağlayarak kullanmak isteyen vatandaşlar, TC kimlik numaraları üzerinden başvuru yapabilirler.

Akbank

20.000 lira tutarlı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar Akbank’ı tercih ettiklerinde 36 ay vadeli düşük faiz oranlı krediyi hızlı bir şekilde alabilecek. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisine katılım sağlamak istediklerinde, uygulama üzerinden başvurularını yapabilir. Başvuru yapmak için SMS ile nakit kredi başvurusu da yapılabilir. Cep telefonu üzerinden atılacak bir mesaj ile kredi başvurusu yapılabilir. Kredi yazılarak boşluk bırakılıp TC kimlik numarası yazılarak 4425 nolu numaraya mesaj atılabilir.

Denizbank

İhtiyaç kredisine başvuru yapmak için Denizbank’ta tercih edilebilir. Banka tarafından kredi kampanyasına katılım sağlayacak olan vatandaşlar TC kimlik numaraları ile başvuru yapabilir. Banka üzerinden başvuru yapmak için cep telefonun mesaj kısmına girilerek, kredim yazıp boşluk bırakıldıktan sonra TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya gönderilebilir. Gönderilmiş olan kimlik numarası üzerinden ne kadar kredi alınacağı bilgisi kısa sürede ilgili kişiye iletilir. Bankanın diğer hizmetleri ve güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek için internet sitesi ziyaret edilebilir. Kredi başvurusu yapılması için ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir.