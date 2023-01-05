Akbank açıklaması gündem oldu! Sosyal medya çalkalandı! 20 bin TL ödeme herkese yapacak!

Akbank, yapmış olduğu sabah açıklamasıyla birlikte 20000 TL'ye kadar TC kimlik numarası üzerinden kredi onay vereceğini açıkladı ve banka müşterisi olan kişilere öncelik tanıyacağına duyurduktan sonra sosyal medya çalkalandı. Akbank üzerinden 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara yapılacak olan bu kredi kampanyasında, Akbank müşterisi olan tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek, banka müşterisi olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 20000 TL'ye kadar kredi ödemesini hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır? 20000 TL ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada kredi notuna bakarak kredi ödemesi vermektedir. Kredi başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi ödemeleri Akbank üzerinden hızlı bir şekilde verilmekte.

Akbank 20000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Akbank hesabı olan vatandaşlar, sms atmadan da Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak veya bankadan internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak buradan kredi kullanabilmektedir.

Akbank 20000 tl kadar vermiş olduğu bu kredilerde sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte gişe personeli yardımı ile de kredi kullanabilirsiniz.