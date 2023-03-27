3 Kamu Bankasından Emeklilere Ödeme Haberi Verildi, 90.000 TL 24 ay Vadeye Kadar Anında Emekli Nakit Kampanyası Başladı

emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için gerçekleştirilecek yeni 90.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara banka tarafından yeni bir ödeme kredi kampanyası başladı. 3 dev kamu Bankası üzerinden yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşı alan vatandaşlar diledikleri zaman hızlı bir şekilde Kredi ödemelerini başvurularını yaparak hemen alabilmektedir. 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte 90.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilere bankalar uygun faizlerle kredi ödemeleri verirken nakit ihtiyacı olan vatandaşların işlemlerini gerçekleştirerek bu üç kamu Bankası üzerinden de hızlı bir şekilde ödeme alabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı hesabı üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları halinde Kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden internet şubeleri üzerinden ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden başvuru alarak yapmaktadır.

Ziraat Bankası ve diğer iki kamu Bankası üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında 90.000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde bu kredileri banka hesaplarına yatırabilecekler ve kredi kullanmış olacaklardır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank aynı zamanda banka şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte yapmış olduğunuz başvurularda şube yetkisinde onay alarak hem ihtiyaç kredisi kullanabilecek hem de transfer kredisi alabileceksiniz.