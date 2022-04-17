20.000 TL Nakit Desteğinin Verilmesi Haberi Az Önce TBMM'den Geçti! Emekliler Çok Sevinecek

Ekonomik sorunların gün geçtikçe biraz daha artış gösterdiği şu dönemde bir tek maaş ile bütün ihtiyaçların karşılanması artık imkansız denilecek kadar zor. Devlet destekli verilen bu kredilerden birisi de Ziraat Bankası tarafından veriliyor. Meclis onayından geçen ve nakit kredi kullanacan olan kişilere düşük faizlerle verilecek bu son dakika haberi gündem oldu. Sizlerde emekli olmanız durumunda 20.000 TLye kadar artık şartsız ve gelir belgesiz olarak onay alabileceksiniz. Bu işlemleri yapacak olan kişilerde 36 ay vadeye kadar düşük faizli kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022 Kampanyası Detayları Neler?

Türkiye'nin en önemli kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde 1.59 faiz oranı ile 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek ve diğer taraftan 20.000 TL tutarında nakit destek alınması halinde aylık bankaya ödenmesi gereken taksit tutarı 768 TL olacak şekilde hesaplandı.

2022 Ziraat Bankası emekli kredi kampanyasına katılım koşulları nelerdir? Başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre gerek Ziraat Bankası'nın şubelerine kimlik kartı ile beraber gitmek suretiyle gerekse de mobil bankacılık ve internet bankacılığının kullanılması ile 40.000 TL limitli emekli ihtiyaç kredisi hizmetinden faydalanmak mümkündür. Internet bankacılığı yöntemi ile banka şubeleri aracılığı şekline müracaat işlemleri yapılabilir.

Banka iletişim kanallarından herhangi birisi kullanılarak kredi başvuru işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra kredi çekecek vatandaşın ödeme gücüne göre taksit şekli ve taksit ödeme tutarı belirlenmesidir. Her ay eşit taksitler halinde ödeme yapılabileceği gibi 3 ayda bir sabit ya da 6 ayda bir değişken taksit tutarlarının devreye sokulması ile bankadan çekilecek 20.000 TL ya da 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin tamamının ödenmesi mümkün hale gelecektir.