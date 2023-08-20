Akbank, vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadele ederken finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlayan özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, acil nakit ihtiyacı olan bireyler, gelir belgesi talep edilmeden ve karmaşık prosedürlere girmeden 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecekler.

Kredi notunuzun 1500 ve üzeri olması, kampanyadan faydalanmanız için yeterli bir şarttır. Bu sayede Akbank, vatandaşların daha önceki kredi ödeme performansını göz önünde bulundurarak kolay bir şekilde başvuru yapmalarını sağlıyor.

Akbank Kredi Kampanyası Detayları: Nasıl Başvurabilirsiniz?

Bu özel kredi kampanyasından yararlanmak isteyen sigortalı çalışan vatandaşların dikkat etmeleri gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Kampanya detayları aşağıda sıralanmıştır:

Sigortalı olarak en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışmak,

Kredi notunuzun 1500 ve üzeri olması,

Gelir belgesi talep edilmeden, kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Başvuru için en yakın Akbank şubesine giderek kimlik bilgilerinizle başvuru formunu doldurabilirsiniz. Daha önceki kredi ödeme performansınız ve kredi notunuz göz önünde bulundurularak başvurunuz değerlendirilecektir. Akbank, vatandaşlara hızlı ve pratik bir şekilde kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Kredi puanı uygun olan bireyler, cep telefonlarından Akbank'ın 44-25 numarasına "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numarası" yazarak mesaj atabilirler. Banka, kimlik numarası üzerinden yapacağı değerlendirme sonucunda size ne kadar kredi onayı alabileceğiniz konusunda geri dönüş sağlayacaktır.