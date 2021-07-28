Akbank 18000 TL verdiği kredilerde şart aramayacak, Banka genel müdürlüğünden açıklama geldi

Akbank’tan 18.000 TL Hemen Onaylı Kredi vereceğini duyurdu. Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 18.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu nasıl yapabilir? Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin hem internet üzerinden hemde sms ile nasıl kredi başvurusu yapacaklarından bahsedeceğiz.

Akbank, ülkemizde hızlı kredi veren bankaların başında gelmektedir. Özellikle sürekli olarak televizyon ve internet üzerinde karşımıza çıkan reklamlar ile birlikte anında internet üzerinden kredi verdiğini görebiliyoruz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istemeleri durumunda banka kredi politikalarına uygun olması ile birlikte birden fazla yöntem ile başvurusunu yapabilir ve onaylanan kredisini de istediği zaman istediği yerde kullanabilir. Son yapılan kredi kampanyasından bir tanesi olan on sekiz bin TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız da ister SMS ile isterseniz de internet üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sizlere şimdi kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank 18.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere, on sekiz bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı veriyor. Kredi onayı alabilmeniz içinde bu bankanın uygulamış olduğu politikalara uygun birer müşteri olmanız şartı vardır. Kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu uygun olması durumunda kolay alabilirler. En az 1200 ve üzerinde bir kredi puanınızın olması, banka kredi sicilinin de temiz olması durumunda kredi kullanabilirsiniz. ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka hızlı bir şekilde sizlere değerlendirme yapar ve anında kredi onayı verir.

SMS ile Kredi Başvurusu

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 4425 numarasına mesaj olarak gönderin. 5 dakika sonra sizleri kredi sonu çekilecek ve onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz. Aldığınız ihtiyaç kredisinde 18000 TL kredi kullanırsanız, 36 ay vade ile işlem yapabilirsiniz.

Online Kredi Başvurusu

Akbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka hesapları olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu bulunabilir. Kredi başvurusunda bulunduğunuzda onay alırsanız, onaylanan tutar kadar kredinizi kendi Akbank, hesabınıza anında aktarabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu yüksek olması durumunda daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanırlar. Akbank Direkt üzerinden yapacağınız kredi başvurusuna kullanabilmeniz için internet bankacılığı şifrenizi oluşturmanız gerekiyor.

Çağrı Merkezi Kredi Başvurusu

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, çağrı merkezi numarası 444 25 25 numarasını arayarak, buradan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusunu yapmak için bağlandığınız müşteri temsilcisi ile birlikte kredi onayı almanız durumunda banka hesabınız varsa kredinizi hemen hesabınıza da aktarabiliyorsunuz.

Bu verilen yöntemler dışında ayrıca banka şubelerine giderek veya bankanın ATM'sine giderek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin şartları uygun olması durumunda kredilerini hemen kullandırmaktadır.