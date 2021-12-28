Akbank 0.75 Oranı Üzerinden Kredi Veriyor! Başvuru Yapan Kişiler Son Dakika Haberi İle Umutları Doldu

Akbank tarafından açıklanan yeni bir kredi kampanyası ile 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin detayları açıklandı. Bu kredi için bankanın talep ettiği faiz oranı ise 0.75 olarak açıklandı.

Akbank tarafından düzenlenen ve yeni olarak açıklanan kredi kampanyası ile 100 bin TL civarındaki ihtiyaç kredisine sahip olmak ise oldukça pratik. Bu kredi için banka tarafından talep edilen faiz oranı ise 0.75 olarak açıklanmıştır.

Akbank, son dönemde nakit ihtiyaçları artan kişilere özel olarak ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere özel yeni bir kredi kampanyası daha düzenlemiştir. 0.75 faiz oranı ile 100 bin TL tutarına varan bir kredi desteğinin açıklanacağı bildirildi. İhtiyaç kredisinde sunulan vade seçeneğinin 36 aylık ödeme seçeneğinden 24 aya düşürülmesinden sonra, düşük faiz oranları ile açıklanan krediler büyük ilgi görmektedir. Akbank aracılığı ile ihtiyaçlar için kredi almayı düşünenler için 24 aylık vadeler üzerinden, 100 bin TL’ye varan düşük faiz oranı ile yararlanmak mümkündür. Aynı zamanda kredi başvurularında kriterlere uygun olunması halinde de zaman kaybetmeden hemen kredi onayı alınabilmektedir.

Akbank, sosyal medya kanalları aracılığı ile yaptığı kredi duyurusu ile ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların zaman kaybetmeden hemen onay alabileceği bilgisi iletildi. Akbank, kredi almak isteyen kişilerin kredi şartlarına uygun olması halinde kredi başvurularını onaylayarak zaman kaybetmeden yüksek ihtiyaç kredi limitinden faydalanmak mümkündür. Yüksek limitli kredi ile diğer bankalardaki borçların kapatılması ya da nakit ihtiyaçların giderilmesi mümkündür.

Akbank’tan 100 Bin TL’lik Kredi Başvurusu

Akbank 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi başvurusu için en yakın banka şubesine başvuru yapmak ya da bankanın internet şubesi üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir. Bununla beraber, Akbank ATM’leri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuruları kabul edilecektir. Onay verilen kredi başvuruları ise yine zaman kaybetmeden banka hesaplarına yatırılacaktır.

Emekli olan vatandaşların da sıkça tercih ettiği bankalar arasında yer alan Akbank, 36 aylık vade üzerinden ve de 3 aylık ertelemeli biçimde ödenebilecek olan kredi, 50 bin TL üzerinden de kullanılabilmektedir. Bu durumda ise 24 aylık vade seçeneği ile ödenebilmektedir.