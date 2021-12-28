Son Dakika: PTT’den Emekliye Kredi ve Destek Ödemesi Başladı, Başvuru Yapan 18 Yaşından Büyük Olan Herkes Alabilecek

PTT, emeklilere özel olarak son dakika duyurusunu yaptı. PTT’den emekli vatandaşlara özel olarak sunulan kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Emekli kampanyalarında yeni bir duyuru olarak sunulan nakit destek imkanları, emeklileri oldukça rahatlatacak bir şekilde sunulmaktadır.

PTT, sunduğu çeşitli kampanyalarla vatandaşların yükünü azaltmaya devam etmektedir. PTT yetkilileri tarafından verilmekte olan emeklilere özel ihtiyaç kredisi müjde olarak verilmektedir. PTT’nin Aktif Bank ile son günlerde yaptığı ortalık neticesinde düşük faizli kredi kampanyaları vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik sunulmaktadır. Emeklilere özel olarak yapılan bu kampanyalar arasında emeklilere sevinç kaynağı yaratırken söz konusu bu kredi kapsamında emekli vatandaşlara 80 Bin TL’ye varan tutarda ödeme yapılabileceği duyurusu sunulmaktadır.

PTT’nin Emekli Kredisi

Dünyayı etkilemeyi devam eden pandemi, ülkemizi de neredeyse uzun zamandır etkilemiş durumdadır. Pandeminin yarattığı ekonomik daralma ve bunalım, emekli vatandaşlarımızı da derinden etkilemiştir. Emeklilerin yaşadığı ekonomik yetersizlik durumuna çare olarak ise nakit ihtiyaçlarına çözüm sunan kampanyalar yetişmektedir. Bu dönemde PTT tarafından sunulan düşük faizli kredi imkânı, acil olarak nakit ihtiyaçları yaşayan kişilere büyük derecede rahatlık sunacaktır. Bu kapsamda emeklilere özel olarak sunulan ihtiyaç kredisi için gerekli bir şart aranmaktadır. Vatandaşlar, ihtiyaçları için olan kredi başvurularını PTT gişeleri üzerinden ya da SMS aracılığı ile gerçekleştirebilmektedirler.

Emekli vatandaşlarımızı büyük bir oranda rahata kavuşturacak olan PTT’nin duyurduğu ihtiyaç kredisi kampanyası kişilerin hem bireysel ihtiyaçları için, hem konut ya da araç kredisi ihtiyaçları için de kullanılabilecektir. Bu kampanya ile sunulan krediler 80.000 TL tutarına kadar sunulacak ve uygun faiz ve ödeme seçenekleri ile sunulacaktır. Söz konusu ihtiyaç kredisi kampanyası 80 Bin TL’nin 36 aylık vade seçenekleri ile beraber emekli maaşın alındığı kurum fark etmeksizin verilecektir. Kredi alacak kişilerde aranacak olan tek ve en önemli şart ise kredi almak isteyen emekli vatandaşların 80 yaşını doldurmamış olması olacaktır. Bütün emekli vatandaşlarımızı kapsayan bu kampanya ayrıca Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi kurum ayrımına da gitmemektedir. Sizler de ihtiyaçlarınızı gidermek için nakit sorunu yaşıyorsanız PTT’nin uygun ödeme seçenekleri ile sunduğu bu kredi kampanyasından PTT şubelerine giderek faydalanabilirsiniz.