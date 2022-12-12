BİM’de Bir Çok Üründe Olduğu Gibi Tuvalet Kağıdı İle Yumurtanın Fiyatıda Vatandaşı Şaşkına Çeviriyor! Yarından İtibaren Bu Markette "Enflasyon Karşıtı Fiyatlar BİM’de!" Dedirten Rakamlar Söz Konusu! Unutmayın! Sabah Saat 09.00’da BİM’de...

Bim marketin her hafta aktüel ürünlerinin yer aldığı kampanya katalokları büyük ilgi görüyor. Dolabın üzerine iliştirdiğiniz ihtiyaç listesini kapan yarın BİM'e koşacak! Bu marketteki ucuzluk başka bir yerde yok. Hem kalitesi hem hakkaniyetli fiyatları ile herseyin gönlünü kazanmış olan bu market sınır tanımıyor! Vatandaş ekonomisini doğru idare edebilmek adına sürekli araştırma ve programlama yaparken bim market sürekli olarak ezber bozmaya devam ediyor. Kalitenin ve ucuzluğundan birinci adresi olduğunu her hafta tekrar tekrar kanıtlayan Bim büyük sürprizlerle müşterilerini bekliyor.

İnanılmaz İndirim Oranları BİM’de

Güvenir alışverişin kalitenin ve ucuzluğun birinci adresi BİM Aralık ayında raflarda yer alacak indirim ürünlerinin yer aldığı aktüel kataloğunu çoktan yayınladı.

Söz Konusu İndirimlerin Yer Aldığı Aralık Ayı BİM Aktüel Kataloğu

Mr. Green 5’li Mikrofiber Temizlik Seti 55 TL. Comfort Family 5’li Erkek Soket Çorap 39 TL. Hyperactive 750 gr Lavabo Açıcı Jel 17,50 TL. Hyperactive Derz 750 ml Temizleyici 19,50 TL. Bulut 1 Litre Çiçek Bahçesi Yumuşatıcı 12,50 TL. Comfort Family Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL. Ayrıca Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Termal Çorap 15,50 TL. Olarak satışta olacak. Fairy Platinum Plus 75’li Bulaşık Makinesi Tableti 245 TL. 3 Katlı 6’lı Kağıt Havlu 39,50 TL. 3 Katlı 8’li Tuvalet Kağıdı 36,50 TL. Olan şaşırtan fiyatları ile müşterilere sunulacak.